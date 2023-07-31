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31 июля 2023, 9:33 Читати українською

Расходы на оборону в июне достигли почти 200 миллиардов гривен — Гетманцев

Расходы государственного бюджета на оборону через общий и специальный фонды в июне 2023 года составили 196,7 млрд грн по сравнению со 184,8 млрд грн в мае и 157,1 млрд грн в апреле. Такие данные Государственного казначейства обнародовал глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграм-канал.

Расходы государственного бюджета на оборону через общий и специальный фонды в июне 2023 года составили 196,7 млрд грн по сравнению со 184,8 млрд грн в мае и 157,1 млрд грн в апреле.
Фото: epravda.com.ua

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Расходы на оборону

«Это максимальный объем месячных бюджетных расходов с начала войны», — отметил он.

В январе-июне 2023 года расходы на оборону составили 942,1 млрд грн или 157 млрд грн в месяц (против 113 млрд грн в месяц за 10 полных месяцев войны в 2022 году).

«Рост расходов в последние месяцы напрямую связан с подготовкой и проведением контрнаступления», — уверяет Гетманцев.

В I полугодии расходы на оборону составили 52,8% расходов государственного бюджета и 48,6% расходов сводного бюджета.

Читайте: 537 миллиардов на оборону: Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов госбюджета

По его словам, это не весь военный бюджет, а только прямые бюджетные расходы по ВСУ.

«Часть военного бюджета (¼ по итогам 2022 года) финансируется по функциональным статьям „безопасность и правопорядок“ как военные расходы силовых и других структур (кроме ВСУ), задействованных в отпоре российской агрессии», — написал он.

Бюджетные расходы на войну с агрессором растут.

«По итогам первой половины года общегосударственные налоги покрывали только 55% расходов на оборону. Остальные подбирали за счет неналоговых поступлений и заимствований, которых иногда не хватало. Проблемы на стороне государственных закупок и местных расходов, о которых говорим в последнее время, известны. Уже принимаются решения, которые усилят эффективность и прозрачность таких расходов. С теми, кто не понял и продолжит пытаться „освоить“ военный бюджет по старинке, разговор должен быть коротким», — отметил он.

Читайте: Расходы на оборону в 2022 году выросли в 9 раз

Напомним

Как писал ранее «Минфин», расходы государственного бюджета на оборону в 2022 году выросли в 9 раз, на безопасность — в 2,5 раза.

Источник: Минфин
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