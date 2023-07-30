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30 июля 2023, 13:30 Читати українською

После премьеры фильма спрос на Barbie вырос втрое

После премьера фильма Барби из Марго Робби в главной роли выросли продажи известной куклы. Об этом пишет NV со ссылкой на АЛЛО.

После премьера фильма Барби из Марго Робби в главной роли выросли продажи известной куклы.

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Отмечается, что кукла Barbie, созданная в 1959 году компанией Mattel, всегда была популярной — она пользовалась стабильным спросом среди клиентов маркетплейса еще задолго до выхода фильма. Однако накануне премьеры фильма — 18−19 июля — онлайн-трафик на карточки товаров из серии Barbie вырос втрое по сравнению со средним аналогичным трафиком летом.

После премьеры наблюдается дальнейший рост поискового трафика. Обычно спрос на персонажей фильмов и мультфильмов растет в течение 1−2 недель после премьеры, поэтому в компании ожидают роста продаж несколько позже, ведь фильм вышел на большие экраны в Украине только 21 июля 2023 года.

Читайте: Фильм «Барби» усилил интерес к акциям производителя кукол Mattel

«Очевидно, что фильм повлиял на общий тренд Barbiecore, а розовый стал самым популярным цветом этого лета. Впрочем, клиенты Алло пока не спешат скупать куклы Barbie для своих детей. Во-первых, многие женщины с детьми до сих пор находятся за границей, а это значительный сегмент наших клиентов. Во-вторых, приближается сезон подготовки к школе, поэтому он, очевидно, более актуален из-за анонсирования возвращения школ к офлайн-учебе. Ожидается, что под влиянием фильма продажи Barbie и всего, с ним связанного, вырастут в следующем квартале», — прокомментировала менеджер департамента игрушек АЛЛО Екатерина Рыжкова.

Обычно пик продаж игрушек, в том числе и кукол Barbie, приходится на ноябрь-декабрь — период Черной пятницы и приобретение новогодних подарков для родных и друзей. В настоящее время продажи категории растут на 80%.

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В последние годы значительных изменений в спросе на игрушки Barbie не происходило, сама Barbie занимает по продажам на маркетплейсе второе место после куклы LOL Surprise.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmytro Krym
Dmytro Krym
30 июля 2023, 13:37
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Морально застаріла 20 століття іграшка
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