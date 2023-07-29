Польша продлит запрет на украинскую агропродукцию после 15 сентября

Министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телуш заверил сейм, что после 15 сентября будет продлен запрет на импорт украинского зерна в Польшу. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на polskieradio.pl.

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«Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский четко заявили: после 15 сентября украинское зерно не въедет в Польшу. Мы будем защищать польское сельское хозяйство», — сообщил Телуш.

Запрет на агропродукцию

В середине сентября заканчивается запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса из Украины в Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию и Венгрию.

Пять соседних с Украиной стран выступают за продление запрета, по меньшей мере, до конца года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сохранит запрет даже без согласия Еврокомиссии.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает намерение Польши и дальше блокировать экспорт украинского зерна в условиях агрессии россии «недружественным и популистским шагом», который «сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины».

Он призвал Европейскую Комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики и торговли Юлия Свириденко, в свою очередь, допустила, что Украина может ввести зеркальные мероприятия по некоторым товарам из Польши.