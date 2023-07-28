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28 июля 2023, 18:40 Читати українською

Кабмин расширяет действие электронной очереди на легковые авто и пассажирские автобусы

Кабинет Министров расширяет действие электронной очереди на легковые автомобили и автобусы, выполняющие пассажирские перевозки через границу. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

Кабинет Министров расширяет действие электронной очереди на легковые автомобили и автобусы, выполняющие пассажирские перевозки через границу.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Сегодня поддержали решение о расширении действия е-очереди. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать его прохождение более комфортным. Ранее эта услуга уже заработала для грузового автомобильного транспорта», — отметил премьер.

По его словам, пилотный проект по пропуску пассажирских автобусов начинается уже в августе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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