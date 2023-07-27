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27 июля 2023, 19:05 Читати українською

В НБУ рассказали о потерях аграриев от закрытия «зернового коридора»

Если бы в Украине функционировал «зерновой коридор», экспорт продукции во втором полугодии 2023 года был бы больше примерно на $2 млрд. В то же время вся продукция на экспорт будет вывезена другими путями в следующем году. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в ходе монетарного брифинга.

Если бы в Украине функционировал «зерновой коридор», экспорт продукции во втором полугодии 2023 года был бы больше примерно на $2 млрд.
Фото: freepik.com

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«Наш базовый прогноз базируется на предположении, что „зерновой коридор“ не будет функционировать во время военного положения», — отметил Николайчук.

В то же время, в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции «будут действовать до 15 сентября и не будут продлены».

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, «всю продукцию, направленную на экспорт». Речь идет и о зерновых, и об масле, и о другой сельскохозяйственной продукции.

Читайте также: Действительно ли Украине необходим зерновой коридор

Напомним

«Минфин» писал, что 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения», которое разрешало экспорт украинского зерна из черноморских портов.

Источник: Минфин
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