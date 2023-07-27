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27 июля 2023, 10:41 Читати українською

Binance запустит новую платформу в Японии

Криптовалютная биржа Binance объявила о планах по запуску полного набора услуг на своей новой платформе в Японии уже в августе. Об этом основатель компании Чанпэн Чжао сообщил на конференции в Токио, пишет Bloomberg.

Криптовалютная биржа Binance объявила о планах по запуску полного набора услуг на своей новой платформе в Японии уже в августе.
Фото: binance.com

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Что известно

Binance приобрела Sakura Exchange BitCoin в ноябре 2022 года и заявила, что собирается создать платформу, полностью соответствующую местным правилам.

Также на мероприятии представители Binance рассказали, что компания может запустить стейблкоины, поскольку недавно в Японии ввели законы, которые позволяют лицензированным банкам страны и зарегистрированным компаниям выпускать токены.

Binance начинает активно расширяться в Азии, в том числе в Южной Корее и Таиланде.

Читайте: Binance отозвала заявку на лицензию в Германии

Компания также запустила регулируемую платформу цифровых активов в Казахстане. Недавно японские власти сообщили, что введут более строгие меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биржу и ее главу Чанпэна Чжао. После чего усилилось регуляторное давление на Binance в Европе.

Источник: Минфин
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