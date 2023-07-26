Binance отозвала заявку на лицензию в Германии

Криптовалютная биржа Binance отозвала заявку на получение торговой лицензии от Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin). Об этом сообщает CoinDesk.

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«Ситуация как на мировом рынке, так и в регулировании существенно изменилась. Binance по-прежнему намеревается подать заявку на соответствующее лицензирование в Германии, но важно, чтобы наш запрос точно отражал эти нововведения», — заявили представители платформы.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали, что BaFin намеревалось отказать компании в выдаче разрешения на оказание услуг по хранению цифровых активов.

Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биржу и ее главу Чанпэна Чжао. После чего усилилось регуляторное давление на Binance в Европе.