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26 июля 2023, 18:57 Читати українською

Отмена единого налога: Зеленский подписал налоговый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал налоговый законопроект № 8401, которым с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал налоговый законопроект № 8401, которым с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.
Фото: pixabay.com

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Законопроект № 8401 Верховная Рада приняла в целом 30 июня.

В частности, редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 отменяется 2% единый налог.

Законопроект также регулирует переход с 2% ЕН:

  • плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;
  • вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
  • автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
  • предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 июня 2023 года.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

Принятие этого закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+30
mphet26
mphet26
26 июля 2023, 19:31
#
В Польше и Германии НДС на мясо, молоко, яйца 5−7-9%, а у нас 19,5% в итоге наше подс. масло в Польше дешевле чем в АТБ. Вот что надо скасовувать
+
+59
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
26 июля 2023, 20:14
#
У нас как бы в законах прописано налоговые изменения за пол года до них , а тут задним числом , с 1 июня .
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
26 июля 2023, 20:21
#
А обіцяв, що це буде діяти ще рік після відміни військового стану.
+
+75
Bitcoin
Bitcoin
26 июля 2023, 20:26
#
Это лживая политика. Тогда отменяй все вообще ограничения, в том числе, на выезд.
+
+30
44200982
44200982
26 июля 2023, 20:34
#
Де юре: президент не вводив обмежень на виїзд. Не до нього питання. В указі президента написано, що статті конституції МОЖУТЬ обмежуватися, а не обмежуються. Але це ми й так знали. І хоча призупинка дії деяких статей конституції ВИКЛЮЧНЕ право президента, але по факту статтю про вільне пересування відмінили прикордонники.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
26 июля 2023, 20:27
#
Президент начинает играть в узурпацию
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
26 июля 2023, 20:29
#
Податки, акцизи , тарифи на довоєнний, а виїзд закритий. Подвійні стандарти в дії, зе скоро дограється…
+
+15
MrDean
MrDean
26 июля 2023, 21:15
#
Ничего не будет. Люди как хавали все это жидкое га*но так и будут хавать. В Украине только возмущатся умеют. Терпилы терпели и будут терпеть.

Вариант один, уезжать и пусть страна гниет
+
+15
I. B.
I. B.
26 июля 2023, 20:37
#
Обещал год после конца войны минимум будет 2%. «Ви тiльки працюйте». Поздравляю всех с победой. Год назад.
+
0
Ranet
Ranet
26 июля 2023, 21:05
#
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