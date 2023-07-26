Отмена единого налога: Зеленский подписал налоговый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал налоговый законопроект № 8401 , которым с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

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Законопроект № 8401 Верховная Рада приняла в целом 30 июня.

В частности, редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 отменяется 2% единый налог.

Законопроект также регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 июня 2023 года.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

При этом с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

Принятие этого закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.