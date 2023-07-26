В Киевгорстрое уточнили сумму, необходимую для достройки 20 жилых комплексов компании

Сумма средств для достройки 20 жилых комплексов из портфеля Киевгорстроя составляет 17,7 млрд грн, сообщила Forbes пресс-служба застройщика. Ранее директор департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова рассказывала о 24 млрд грн.

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Пресс-служба компании уточнила, что 24 млрд грн — это сумма, которую Киевгорстрой будет иметь в случае продажи всей недвижимости, которая находится в портфеле компании и находится на разных стадиях строительства. Для осуществления финальной достройки всех ЖК необходимо 17,7 млрд грн, говорится в комментарии.

«Это не значит, что такой суммы не хватает или что образовалась „дыра“. С восстановлением отрасли и активизацией рынка недвижимости возобновится продажа квартир, что позволит осуществлять достройку», — уточняется в комментарии.

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В компании отметили, что в случае необходимости продажи всей имеющейся недвижимости Киевгорстрой будет иметь плюсовый баланс более 5 млрд грн.

По данным Киевгорстроя, сумма в 17,7 млрд грн включает 4,5 млрд грн, необходимые на достройку девяти ЖК, которые компания получила от обанкротившегося конкурента Укрбуд.

Напомним

Ранее глава компании Игорь Кушнир заявлял о двух сценариях решения проблем: выкуп столичными властями недвижимости на 300 млн грн или докапитализация на 1 млрд грн. По словам Марковой, вариант выкупа квартир по городу действительно рассматривался, но его отложили после решения провести аудит, а привлечь кредиты в банках на приемлемых условиях КГБ не удалось.