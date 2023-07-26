Укрзализныця представила новый электронный международный билет (фото)

Укрзализныця разработала новый формат электронного международного билета на украинском и английском языках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Теперь новый бланк документа согласовывается партнерами — иностранными железными дорогами, как того требуют международные правила.

«И хотя новый шаблон еще согласуется с партнерами, как того требуют международные правила, мы ускоряем ход событий — и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что до конца 2023 будет еще ряд согласованных бланков, обновленных вывесок, навигации и т. д.

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Напомним

Минфин писал, что Укрзализныця установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях в Киеве и регионе.