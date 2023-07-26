Сбой в monobank стоил банку более 27 миллионов — Гороховский

Один из соучредителей monobank Олег Гороховский сообщил в телеграм-канале, что сбой в monobank стоил банку более 27 мл. грн.

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«По результатам сбоя 20 июля, как мы и обещали, проценты по кредитам за тот день, когда мы подвели клиентов, списывать не будем. Итого это „удовольствие“ стоило нам — 27 745 728,08 грн. Компенсации получат 1 521 716 клиентов», — написал он.

Сбой в mono

В системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой.

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