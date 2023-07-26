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26 июля 2023, 9:27 Читати українською

Туроператор Join UP! начал продавать туры за криптовалюту и токены

Туроператор Join UP! ввел возможность рассчитываться за туры цифровыми активами. Об этом пишет NV со ссылкой на сообщение компании.

Туроператор Join UP!

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Как оплатить тур

Как сообщили в компании, возможность оплаты туров доступна только в собственной франчайзинговой сети агентств туроператора. Рассчитываться можно такими цифровыми активами, как Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), Litecoin и более 140 монетами и токенами, которые доступны на платежной платформе Whitepay.

«Для оплаты пакетного тура по цифровому активу менеджер турагентства будет предоставлять туристу специальную ссылку, по которой в несколько кликов клиент перечисляет эквивалентную стоимости тура в гривнах сумму со своего криптокошелька», — сообщили в Join UP!

В компании подчеркнули, что Украина является одним из мировых лидеров по внедрению и использованию криптовалют.

Читайте: Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

В частности, по данным исследовательской компании Triple A, ими пользуется более 6,5 млн (почти 16% населения) украинцев. А в 2021 году объем трансакций по цифровым активам в Украине достигал $100 млн в день, по подсчетам Global Crypto.

«Постепенное внедрение возможностей для приобретения авиабилетов и бронирования гостиниц за цифровые активы неизбежно на фоне рыночных тенденций, по мнению туристических экспертов Join UP! Больше, по прогнозам специалистов по криптовалюту на 2023 год, доля платежей в цифровых активах на туристическом рынке будет одной из крупнейших среди отраслей и достигнет 10%», — добавили в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
yarg
yarg
26 июля 2023, 9:43
#
Прекрасно… будет куда пристроить пару тысяч сталинкоинов , которые у меня зависли. И миллиарда 3 бемов…
+
+9
JWT
JWT
26 июля 2023, 10:11
#
Щоб зручніше було всяким депутатам на Мальдівах відпочивати.
+
0
252side
252side
26 июля 2023, 10:25
#
Ціково яка буде комісія за транзакцію
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