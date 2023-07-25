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25 июля 2023, 17:10 Читати українською

Одесситы могут получить до 500 тысяч гривен на восстановление разрушенного жилья

Жители Одесской области могут подать заявки на участие в программе «єВідновлення» для получения средств на ремонт собственного жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Жители Одесской области могут подать заявки на участие в программе «єВідновлення» для получения средств на ремонт собственного жилья.
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Целевая выплата

«Это целевая выплата до 500 тысяч гривен, которая поможет восстановить собственное жилье… Местные власти прошу оперативно рассматривать заявления людей, чтобы ремонтные работы начались как можно быстрее и все было сделано до холодов», — сказал он.

По словам премьера, более 1400 украинцев уже получили около 115 млн грн по этой программе.

Глава правительства рассказал, что в настоящее время в Одесской области продолжается окончательная оценка нанесенных рф потерь.

Читайте: По программе «єВідновлення» уже выплатили почти 150 миллионов гривен

«Враг обязательно за все заплатит, а мы обязательно отстроим Одессу и другие города и села Украины… Восстановление происходит во всех уголках Украины, пострадавших от войны. Правительство дает на это соответствующие ресурсы», — сообщил Шмыгаль.

Читайте: В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «єВідновлення»

Источник: Минфин
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