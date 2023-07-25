Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил живущих в россии клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Об этом пишет российский Forbes.
Швейцарский банковский гигант предупредил живущих в рф клиентов о закрытии счетов
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Отмечается, что о предстоящем закрытии счетов сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust, а Forbes Russia ознакомился с копией письма, аутентичность подтвердил один из клиентов Julius Baer, получивших его.
Julius Baer начал посылать своим клиентам, постоянно проживающим в России (в оригинале использовано слово domiciled — указывает на основное место жительства), сообщение о предстоящем закрытии счетов.
Банк сообщил клиентам, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря.
«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями… банк больше не может предлагать вам соответствующие и комплексные услуги по управлению активами, которые соответствуют нашим стандартам», — говорится в письме.
В нем также говорится, что все соглашения и контракты — например, кредитные договоры, — будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.
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Дополнительные комиссии
С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2 250 франков (примерно $2 590).
Банк также попросил клиентов предоставить запрошенную информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета.
Отмечается, что в мае Julius Baer сообщил клиентам — россиянам и белорусам — о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.
Тогда банк разослал сообщение о том, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов. Julius Baer тогда сообщил, что продажа хранящихся в Euroclear ценных бумаг временно прекращена, а покупка новых бумаг невозможна.
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