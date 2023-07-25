Швейцарский банковский гигант предупредил живущих в рф клиентов о закрытии счетов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил живущих в россии клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Об этом пишет российский Forbes.

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Отмечается, что о предстоящем закрытии счетов сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust, а Forbes Russia ознакомился с копией письма, аутентичность подтвердил один из клиентов Julius Baer, получивших его.

Julius Baer начал посылать своим клиентам, постоянно проживающим в России (в оригинале использовано слово domiciled — указывает на основное место жительства), сообщение о предстоящем закрытии счетов.

Банк сообщил клиентам, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря.

«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями… банк больше не может предлагать вам соответствующие и комплексные услуги по управлению активами, которые соответствуют нашим стандартам», — говорится в письме.

В нем также говорится, что все соглашения и контракты — например, кредитные договоры, — будут прекращены с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

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Дополнительные комиссии

С 1 августа банк введет несколько дополнительных комиссий: например, квартальную плату за обслуживание в 2 250 франков (примерно $2 590).

Банк также попросил клиентов предоставить запрошенную информацию, которая позволит начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета.

Отмечается, что в мае Julius Baer сообщил клиентам — россиянам и белорусам — о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Тогда банк разослал сообщение о том, что инвестиционные счета клиентов будут изолированы от других активов. Julius Baer тогда сообщил, что продажа хранящихся в Euroclear ценных бумаг временно прекращена, а покупка новых бумаг невозможна.