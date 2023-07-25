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25 июля 2023, 11:26 Читати українською

Банкир дал советы, как не оказаться с кредитом, по которому нет возможности рассчитаться

Число «нерабочих» банковских кредитов составляет более 30%. Как заемщику не оказаться в ситуации, когда нет возможности рассчитываться по кредитам, рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Количество «нерабочих» кредитов, хоть и начинает постепенно уменьшаться, остается все еще высоким.

Ситуация шаткая

По словам эксперта, с 24 февраля 2022 года до конца 2022 года количество «нерабочих» банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% от общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения. При этом в первом квартале 2023 года продолжилась негативная тенденция роста таких займов — по состоянию на апрель 2023 года количество таких кредитов достигло значения в 32%.

Только со второго квартала 2023 года наблюдается постепенное уменьшение количества «нерабочих» кредитов: на июнь их количество сократилось на 1−1,5% от общего объема ссуд.

Причины возникновения задолженности

Эксперт назвал основные причины увеличения таких кредитов:

  • потеря имущества в результате вооруженной агрессии;
  • потеря работы (постоянного дохода);
  • вынужденный переезд в другой город или страну;
  • весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

«Должны констатировать, что существенный рост проблемных займов вызван исключительно последствиями вооруженной агрессии, то есть, другими словами, форс-мажорными или непоборными обстоятельствами», — сказал Дмитрий Замотаев.

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6 советов, как не попасть в долговую ловушку

Чтобы не оказаться в ситуации, когда заемщик не сможет рассчитываться по кредитам, банкир советует:

  1. выбирать финучреждение, избегая сомнительных контор по микрокредитованию, ведь проценты по их займам — это финансовая «удавка»;
  2. решать вопросы не тактически (эмоционально), а системно: размер процентной ставки очень часто зависит от срока погашения кредита;
  3. финансовая «подушка» на 2−3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;
  4. в случае если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам («перекредитоваться»), то обратить внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита;
  5. выбрать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика, у финучреждения с широкой «линейкой» кредитных программ с простыми и понятными условиями;
  6. в случае возникновения финансовых затруднений, заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

«Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит, были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть план Б, чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов», — подытожил Дмитрий Замотаев.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MaxTirpiz
MaxTirpiz
25 июля 2023, 11:39
#
Який дурень під час безробіття буде витрачати фінансову подушку на виплату кредиту…
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