Банкир дал советы, как не оказаться с кредитом, по которому нет возможности рассчитаться

Число «нерабочих» банковских кредитов составляет более 30%. Как заемщику не оказаться в ситуации, когда нет возможности рассчитываться по кредитам, рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Ситуация шаткая

По словам эксперта, с 24 февраля 2022 года до конца 2022 года количество «нерабочих» банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% от общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения. При этом в первом квартале 2023 года продолжилась негативная тенденция роста таких займов — по состоянию на апрель 2023 года количество таких кредитов достигло значения в 32%.

Только со второго квартала 2023 года наблюдается постепенное уменьшение количества «нерабочих» кредитов: на июнь их количество сократилось на 1−1,5% от общего объема ссуд.

Причины возникновения задолженности

Эксперт назвал основные причины увеличения таких кредитов:

потеря имущества в результате вооруженной агрессии;

потеря работы (постоянного дохода);

вынужденный переезд в другой город или страну;

весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

«Должны констатировать, что существенный рост проблемных займов вызван исключительно последствиями вооруженной агрессии, то есть, другими словами, форс-мажорными или непоборными обстоятельствами», — сказал Дмитрий Замотаев.

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Чтобы не оказаться в ситуации, когда заемщик не сможет рассчитываться по кредитам, банкир советует:

выбирать финучреждение, избегая сомнительных контор по микрокредитованию, ведь проценты по их займам — это финансовая «удавка»; решать вопросы не тактически (эмоционально), а системно: размер процентной ставки очень часто зависит от срока погашения кредита; финансовая «подушка» на 2−3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту; в случае если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам («перекредитоваться»), то обратить внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита; выбрать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика, у финучреждения с широкой «линейкой» кредитных программ с простыми и понятными условиями; в случае возникновения финансовых затруднений, заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

«Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит, были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть план Б, чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов», — подытожил Дмитрий Замотаев.

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