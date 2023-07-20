Банки спрогнозировали рост кредитного портфеля на 10% — НБУ

В 2023 году банки прогнозируют рост кредитного портфеля в гривне на 10% и на столько же — в следующем. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук в интервью Укринформу .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогнозы банков

«Последний опрос менеджеров банков показал, что они ожидают роста кредитного портфеля в гривне в этом году на 10%, и в следующем году — на такой же процент», — сказал Николайчук.

Он напомнил, что программа «Доступные кредиты 5−7−9%» на сегодняшний день является важным драйвером всего процесса кредитования. На сегодняшний день портфель кредитов по этой программе составляет около 108 млрд грн, или треть гривневого кредитного портфеля банков.

«В то же время мы понимаем, что сплошное льготное кредитование не может быть. Достигнутая в последний год макрофинансовая устойчивость дает все основания банкам наращивать свой собственный кредитный портфель», — отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что благодаря положительной тенденции по снижению инфляции и сложившейся стабильной ситуации на валютном рынке снижение учетной ставки вполне возможно уже в скором времени.

«При текущих условиях снижение учетной ставки действительно может дать дополнительный импульс к возобновлению кредитования на фоне оживления экономической активности. Мы уже видим определенные ростки этого процесса, связанные, прежде всего, с улучшением ожиданий бизнеса относительно будущей экономической ситуации. Это подтверждают как результаты опросов среди предпринимателей, так и возобновление интереса к кредитованию со стороны банков», — подытожил Николайчук.

Напомним

Как писал «Минфин», объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в мае сократился на 7,1 млрд грн, их доля в кредитном портфеле банков уменьшилась до 39,1% по сравнению с 39,3% на конец апреля.