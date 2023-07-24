На портале «Дия» обновили две строительные услуги

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило об обновлении на портале «Дия» еще двух строительных услуг. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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Обновленные услуги

На портале «Дия» теперь доступны две обновленные услуги для строительной отрасли:

уведомление о начале строительных работ СС1 или внесении изменений в зарегистрированное сообщение;

заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, внесение изменений или упразднение градостроительных условий и ограничений.

Обновление первой услуги заключается в предоставлении возможности внести изменения в ранее зарегистрированное уведомление о начале строительных работ по классу СС1. Раньше для этого нужно было посетить ЦНАП. За время существования этой услуги через портал «Действие» поступило почти 12,3 тысячи заявлений.

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Модернизация второй услуги позволяет пользователям подать заявление на внесение изменений или отмену градостроительных условий и ограничений. Раньше была возможность только подачи заявления на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. С начала ее существования через «Дию» поступило более 4 тысяч заявлений.

Также в рамках модернизации обеих услуг расширен список автоматизированных проверок с целью уменьшения количества информации, вносимой заказчиком вручную.