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24 июля 2023, 15:27 Читати українською

На портале «Дия» обновили две строительные услуги

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило об обновлении на портале «Дия» еще двух строительных услуг. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило об обновлении на портале «Дия» еще двух строительных услуг.

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Обновленные услуги

На портале «Дия» теперь доступны две обновленные услуги для строительной отрасли:

  • уведомление о начале строительных работ СС1 или внесении изменений в зарегистрированное сообщение;
  • заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, внесение изменений или упразднение градостроительных условий и ограничений.

Обновление первой услуги заключается в предоставлении возможности внести изменения в ранее зарегистрированное уведомление о начале строительных работ по классу СС1. Раньше для этого нужно было посетить ЦНАП. За время существования этой услуги через портал «Действие» поступило почти 12,3 тысячи заявлений.

Читайте: Услуга «еВідновлення» заработала. В «Дие» восстановили доступ к реестру

Модернизация второй услуги позволяет пользователям подать заявление на внесение изменений или отмену градостроительных условий и ограничений. Раньше была возможность только подачи заявления на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. С начала ее существования через «Дию» поступило более 4 тысяч заявлений.

Также в рамках модернизации обеих услуг расширен список автоматизированных проверок с целью уменьшения количества информации, вносимой заказчиком вручную.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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