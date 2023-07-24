Компания OpenAI завершила работу над приложением ChatGPT для Android, которое должно стать доступным в Google Play уже на этой неделе. Об этом сообщила компания в Twitter.
ChatGPT станет доступен в приложении для Android на этой неделе
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ChatGPT для Android
«Анонс ChatGPT для Android! Приложение станет доступным для пользователей на этой неделе», — говорится в сообщении.
Announcing ChatGPT для Android! Приложение будет ездить от пользователей в течение следующего дня, и вы можете пройти в магазине Google Play Store .— OpenAI (@OpenAI) 21 июля 2023
Приложение уже есть в Google Play, однако его можно только предварительно заказать. Программа загрузится на устройство самостоятельно, когда станет доступной.
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Источник: Минфин
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