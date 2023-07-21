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21 июля 2023, 17:01 Читати українською

Шмигаль рассказал, когда начнут выплачивать компенсации за ремонт поврежденного жилья за свой счет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что программа выплат компенсаций гражданам, которые за собственные средства восстановили поврежденное в результате боевых действий жилье, будет готова к осени. Об этом он на заседании правительства в пятницу, 21 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что программа выплат компенсаций гражданам, которые за собственные средства восстановили поврежденное в результате боевых действий жилье, будет готова к осени.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Сегодня мы примем изменения, которые позволят выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет. Мы дали обещание и выполняем его. Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подробно проинформируют о том, как выглядит механизм такой компенсации. Рассчитываем, что он будет готов осенью и после этого начнутся соответствующие выплаты», — заявил Шмыгаль.

Он также напомнил, что ремонт и восстановление жилья является одним из приоритетов бюджетных расходов.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 мая стартовала программа государственной помощи «Восстановление», которая предусматривает оказание помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Действие».

Владельцы поврежденного войной жилья могут получить выплаты до 200 тыс. грн.

В июне начались первые выплаты компенсаций за поврежденное жилье по программе «Восстановление».

Источник: Минфин
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