Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги — низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
Украинцы рассказали, почему они не хотят платить налоги
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
На вопрос «Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?» 80,3% ответов пришлись на вариант «из-за низких доходов, не позволяющих обеспечить достойный уровень жизни» (можно было выбрать несколько вариантов).
73,6% ответов пришлись на вариант «По убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят».
Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги.
На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.
Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо посреди 56,6% ответов.
На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.
Исследование
Исследование проводилось с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше.
В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Комментарии - 6