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20 июля 2023, 19:37 Читати українською

Украинцы рассказали, почему они не хотят платить налоги

Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги — низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги — низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит.
Фото: pixabay.com

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На вопрос «Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?» 80,3% ответов пришлись на вариант «из-за низких доходов, не позволяющих обеспечить достойный уровень жизни» (можно было выбрать несколько вариантов).

73,6% ответов пришлись на вариант «По убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят».

Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги.

На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.

Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо посреди 56,6% ответов.

На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Исследование

Исследование проводилось с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
20 июля 2023, 19:52
#
З дурнуватого заголовку виходить що я не українець
+
+17
zevs1
zevs1
20 июля 2023, 20:04
#
Трехлитровый,Можешь проявить себя в роли Украинца в новом сериале Ингулец.
+
0
Три літри
Три літри
20 июля 2023, 20:40
#
Ти вже там каву підносиш?
+
0
zevs1
zevs1
20 июля 2023, 21:02
#
Трехлитровый, тебе с пенкой?
+
0
Moonlighter
Moonlighter
20 июля 2023, 20:41
#
Если бы был выбор, то никто бы и не платил налоги в нашей стране. Я плачу налоги со своего бизнеса, в магазине, с каждого литра бензина, но мне никто за это не говорит «спасибо» в виде хоть каких-то плюшек от государства. Даже больше, меня еще ставят в такое положение будто я им еще что-то должен. Какой смысл платить эти налоги, если я с них ничего не имею? Чтобы содержать убыточных бюджетников?
+
0
mlp711141
mlp711141
20 июля 2023, 20:45
#
Мой бывший сосед говорил, что в Украине официально работать грешно из-за наличия военного сбора в числе налогов. А когда заболела эпилепсией его дочка, он устроился видеомонтажером. Конечно, неофициально, на правах фриланса без уплаты налогов. До этого он жил натуральным хозяйством, а подрабатывал фрилансом только чтобы свет и интернет оплатить.
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