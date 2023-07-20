Украинцы рассказали, почему они не хотят платить налоги

Среди ключевых причин, почему украинцы не хотят платить налоги — низкие доходы и сомнения, что государство правильно их тратит. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

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На вопрос «Почему, по вашему мнению, обычные граждане могут не хотеть платить налоги?» 80,3% ответов пришлись на вариант «из-за низких доходов, не позволяющих обеспечить достойный уровень жизни» (можно было выбрать несколько вариантов).

73,6% ответов пришлись на вариант «По убеждению, что уплаченные деньги воруют или тратят».

Также 65,8% ответов касалось невозможности влиять на то, куда государство тратит налоги.

На вариант о низком качестве государственных услуг пришлось 59,8% ответов.

Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо посреди 56,6% ответов.

На другие причины пришлось всего 11,2% ответов.

Исследование

Исследование проводилось с 11 мая по 12 июня 2023 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2013 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.