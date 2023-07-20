В Нацбанке рассказали о следующих шагах смягчения валютных ограничений

В Национальном банке рассказали, какие следующие шаги будут предприняты в рамках нынешнего этапа смягчения валютных ограничений, а также какова будет логика перехода к большей гибкости валютного курса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарии, полученные от заместителей главы НБУ Сергея Николайчука и Юрия Гелетия.

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Как отмечают в НБУ, уже проведено смягчение ряда ограничений в рамках первого этапа, касающихся возможности погашения новых кредитов и кредитов, предоставленных при участии международных финансовых организаций, иностранных государств и экспортно-кредитных агентств.

В дальнейшем первый этап будет предусматривать смягчение (при необходимости) ограничений по увеличению предложения и уменьшению спроса на наличном валютном рынке.

«Чтобы сохранять на низком уровне разницу между официальным и наличным курсами», — объясняют в НБУ.

«Сейчас мы анализируем вопросы возможности репатриации новых дивидендов», — отметил Юрий Гелетий.

По словам Сергея Николайчука, на протяжении всех этапов смягчения ограничений правительство и бизнес будут в определенной степени в приоритете и в то же время будет основательно анализироваться целесообразность и последствия тех или иных шагов.

«Если мы создадим нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут оживить свою деятельность, что, несомненно, пойдет на пользу людям», — отметил он.

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Заместители председателя НБУ также объяснили логику перехода к большей гибкости курса.

Юрий Гелетий подчеркнул, что колебания курса на первом этапе будут очень ограничены.

«При переходе к более гибкому обменному курсу мы будем и дальше продавать большие объемы валюты на рынке, но в то же время будем реагировать на изменение рыночных сил. Если будет больший спрос на валюту, это будет приводить к небольшому ослаблению гривни. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса по сравнению с нашей оценкой структурного дефицита это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса», — отметил Николайчук.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ во исполнение требований МВФ разработал и обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.