Новая почта до конца этого года планирует выйти на рынки нескольких европейских стран: Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии. Об этом пишет AIN.UA.
Новая почта в третьем квартале запустится еще в 4 странах Европы
«Формат запуска и модель открытия пока анализируем», — прокомментировал директор по развитию международных рынков в Новой почте Андрей Григоров.
Также компания работает над тем, чтобы до конца года запуститься в Австрии, Франции, Италии и Испании. Точных сроков пока нет, но в Новой почте уверены, что смогут это сделать до конца 2023 года.
В планах компании, как рассказывал ранее соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк — запуск отделений Nova Post по всей Европе, с дальнейшим развитием доставки внутри Европы.
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Напомним
Ранее стало известно, что группа компаний «Новая почта» создаст отдельную компанию под названием Nova Post Europe для развития бизнеса в ЕС.
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