Украина может рассмотреть зеркальные мероприятия в случае продления ЕС ограничений агроэкспорта

Украина может применить зеркальные меры по продлению ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября. Об этом заявила министр экономики и торговли Юлия Свириденко, пишет « Интерфакс-Украина » .

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Что говорят в Минэкономики

«И президент, и премьер, и все мы (правительство — ред.) стоим на позиции, что 15 сентября — это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продолжений этих ограничений, которые существовали для Украины», — сказала она.

По ее словам, запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является «дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море».

«Это выглядит для нас как не очень дружеский шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная с президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября — это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины», — подчеркнула министр.

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Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, Свириденко отметила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

«Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены», — подчеркнула она.

При этом Свириденко отказалась комментировать выход РФ по «зерновой инициативе» и сказала, что Минэкономики примет паузу, поскольку этот вопрос находится в ведении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что пять стран-членов ЕС совместно обратятся в блок с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать серьезных сбоев на рынке.

2 мая Европейская комиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня.