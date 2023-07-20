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20 июля 2023, 12:05 Читати українською

Украина может рассмотреть зеркальные мероприятия в случае продления ЕС ограничений агроэкспорта

Украина может применить зеркальные меры по продлению ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября. Об этом заявила министр экономики и торговли Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина» .

Украина может применить зеркальные меры по продлению ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.

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Что говорят в Минэкономики

«И президент, и премьер, и все мы (правительство — ред.) стоим на позиции, что 15 сентября — это окончательная критическая дата. После нее не может быть никаких продолжений этих ограничений, которые существовали для Украины», — сказала она.

По ее словам, запрет экспорта пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в указанные пять стран является «дискриминационным со стороны ближайших соседей, особенно когда Украина имеет врага на море».

«Это выглядит для нас как не очень дружеский шаг, если говорить сдержанно. Поэтому во всех переговорах, начиная с президента, заканчивая всеми министерствами, мы настаиваем, что 15 сентября — это критическая, окончательная дата, после которой мы не видим возможности продления этих сроков. Это дискриминация Украины», — подчеркнула министр.

Читайте: ЕС продлила запрет импорта украинского зерна в 5 стран ЕС

Отвечая на вопрос о том, что будет, если запрет все же будет продлен, Свириденко отметила, что в таком случае Украина вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

«Не хотелось бы вслух говорить и считать, что это реалистичный шаг, но думаем, что некоторые зеркальные меры могут быть применены», — подчеркнула она.

При этом Свириденко отказалась комментировать выход РФ по «зерновой инициативе» и сказала, что Минэкономики примет паузу, поскольку этот вопрос находится в ведении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что пять стран-членов ЕС совместно обратятся в блок с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать серьезных сбоев на рынке.

2 мая Европейская комиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+40
kadaad1988
kadaad1988
20 июля 2023, 12:09
#
Привет ассоциация!!! Бу-га-га!!! Так за что боролись?!
+
+42
locustsucol
locustsucol
20 июля 2023, 12:20
#
Зробили всіх разом.
+
0
Studen3
Studen3
20 июля 2023, 12:13
#
В магазинах и на рынко полно колбасы, сыров , консевация и мн.др. Это выезжает валюта, на которую необходимо закупать дроны, пво , и мн.др для ВСУ. В них, політична доцільність, де вибори , а де відверто працюють на нашого ворога РФ.
+
0
Riojas
Riojas
20 июля 2023, 12:26
#
Что вы предлагаете, продуктовые талоны и черный рынок колбасы? Единственное, что можно реально сделать, это различные курсы (или пошлины) для критического импорта и всего остального, но с учетом наших реалий, это будет только очередной схематоз.
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+5
Emaar
Emaar
20 июля 2023, 12:16
#
Не время сейчас для торговых конфликтов с Западом, особо на фоне возобновившейся морской блокады рф нашего зерна. Думаю все решат спустя неоторое время и придут к компромиссу.
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0
Rubi0
Rubi0
20 июля 2023, 14:38
#
Солидарность и ассоциация с ЕС начала сыпаться еще до ее выполнения))
+
0
Ranet
Ranet
20 июля 2023, 15:18
#
Это уже какой то мем!
Пять фантомных побед из Лондона расталкивая всех локтями, включая премьера! А что касается основной статьи экспорта — сельхозпродукции, то это не Минэкономики, а Минобщин?
Чем она занимается, вообще?!
И не лишнее ли у нас это звено?
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