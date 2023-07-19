В Минэкономики анонсировали электронный сервис для бронирования работников от мобилизации

Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации нарабатывает механизм электронного бронирования. Об этом во время встречи Европейской бизнес ассоциации с представителями Минэкономики сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, сообщает Укринформ.

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«Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы — это строим вместе с Минцифры условно „Бронирование“. Предварительно то, что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование», — пояснил он.

По словам замминистра, такой электронный документ будет содержать также QR-код, который можно распечатать. Это и будет подтверждением того, что человек забронирован.

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«Думаю, что на все это уйдет примерно три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76 постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс», — уточнил Фоменко.

Он отметил, что в настоящее время забронировано более 500 тысяч военнообязанных и более 4 тыс. предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

Напомним

Для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности — размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т. д.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны удовлетворять двум и более критериям.