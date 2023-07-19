Банки Украины в мае 2023 года выдали 232 ипотечных кредита на общую сумму 322,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Рынок ипотеки растет благодаря «єОселя»: Банки в мае выдали в шесть раз больше кредитов, чем в апреле
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Как отметили в НБУ, это в шесть раз больше, чем в апреле, по количеству и по объемам, прежде всего благодаря возобновлению льготного кредитования в рамках программы «єОселя».
Новая ипотека
О выдаче новой ипотеки в мае проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в мае 8,05% (апреле — 14,6%).
Где выдано больше всего
В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в мае выдано в г. Киев и Киевской области — 103 договора на общую сумму 164,4 млн грн (51% от общего объема).
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В опросе в июне 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 94,9% от валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», с 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя». Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.
Условия кредитования
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фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
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первый взнос — от 20%;
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срок кредитования — до 20 лет;
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приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.
Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.
Комментарии - 1
@
232 кредити
))))))))))))))))