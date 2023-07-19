Рынок ипотеки растет благодаря «єОселя»: Банки в мае выдали в шесть раз больше кредитов, чем в апреле

Банки Украины в мае 2023 года выдали 232 ипотечных кредита на общую сумму 322,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Как отметили в НБУ, это в шесть раз больше, чем в апреле, по количеству и по объемам, прежде всего благодаря возобновлению льготного кредитования в рамках программы «єОселя».

Новая ипотека

О выдаче новой ипотеки в мае проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в мае 8,05% (апреле — 14,6%).

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в мае выдано в г. Киев и Киевской области — 103 договора на общую сумму 164,4 млн грн (51% от общего объема).

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В опросе в июне 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 94,9% от валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя». Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.

Условия кредитования

фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;

первый взнос — от 20%;

срок кредитования — до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы.