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19 июля 2023, 15:43 Читати українською

Украинцы в Польше начали массово открывать свой бизнес

Украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц. Об этом пишет РБК-Украина.

Украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше.
Фото: zagranitsa.com

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Бизнес в Польше

В этом году граждане Украины открыли в Польше около 14 тысяч фирм — почти столько же, сколько за весь 2022 год.

В 2022 году украинцы создали в Польше около 16 тысяч единоличных предприятий (ФЛП), что составляет 6% всех новых бизнесов, зарегистрированных в прошлом году. За первые шесть месяцев 2023 года прибавилось почти столько же.

С начала войны до конца июня 2023 года в Центральной базе регистрации и информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФЛП. Больше всего — в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% — парикмахерские и косметологические услуги).

Читайте: В Польше работают более 25 тысяч украинских бизнесов: кого ищут на работу

До войны в 2022 году в месяц регистрировали около 200 украинских предприятий в Польше. Отмечается, что после вторжения в Украину ситуация кардинально изменилась.

В апреле 2022 года по сравнению с мартом количество компаний выросло почти в 3 раза. С мая 2022 ежемесячно регистрировалось минимум 1000 новых фирм украинцев. 2023 принес рекордные объемы, отметили в институте.

«С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 тысяч украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года», — сказала руководитель группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковская.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
antibiotik1
antibiotik1
19 июля 2023, 17:10
#
Це Перемога, все для людей, ЗЕ!
+
+15
mantis05
mantis05
19 июля 2023, 17:39
#
А у тебя есть идеи получше, как быстро войну закончить, чтобы люди не бежали? или ты просто отрабатываешь ?)
+
0
Три літри
Три літри
19 июля 2023, 18:50
#
Типу в Україні власний бізнес відкрити складно.
+
0
mlp711141
mlp711141
19 июля 2023, 18:56
#
Был бы стартовый капитал, я бы сам/а/и открыл/а/и бы кафешку/забегаловку с названием «Peirożopnaja» (класс pierogarnia) чтобы лепить вареники с картошкой, пирожки с горохом и чебуреки на продажу.
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