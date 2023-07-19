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19 июля 2023, 14:47 Читати українською

Украина рассматривает новый маршрут для «зернового коридора»

Украина рассматривает вариант перевозки зерна через территориальные воды стран-членов НАТО Румынии и Болгарии. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Liga.net.

Украина рассматривает вариант перевозки зерна через территориальные воды стран-членов НАТО Румынии и Болгарии.
Фото: freepik.com

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По словам Бондаря, главной проблемой являются угрозы России обстреливать инфраструктуру портов и, возможно, корабли, которые будут перевозить зерно.

«Это риск, который оказывает влияние на страхование и шипинговые компании. Вероятно, оккупанты реализуют не все, о чем говорят, но угроза остается», — подчеркнул посол.

Боднар напомнил, что Украина создала фонд для обеспечения этих рисков и имеет возможность привлекать разные компании и суда для транспортировки зерна.

«Мы можем даже не использовать согласованный в рамках зерновой договор маршрут, а перевозить зерно через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это возможный вариант для минимизации рисков», — добавил посол Украины в Турции.

Помочь с экспортом украинского зерна предлагают Литва и Хорватия.

10 млн тонн украинского зерна могли бы перегрузить в порт Клайпеды, заявил его гендиректор Альгис Латакас. Однако самой большой проблемой остается доставка зерна в Литву.

«Если этот вопрос будет решен, то уже сегодня Клайпеда могла бы обеспечить стопроцентное обслуживание части украинского зерна», — цитирует Латакаса LRT.

Помочь в поиске новых маршрутов по экспорту украинского зерна готова и Хорватия. Госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич заявил, что его страна предлагает для этого свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море.

Напомним

«Минфин» писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским президентом Путиным о продлении «зернового соглашения», разрешающего экспорт украинского зерна из черноморских портов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
19 июля 2023, 17:40
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Учитывая засуху, и потери урожая в Австралии, Канаде, Аргентине, Нидерландах- оч хотелось бы посмотреть, как это становится чужой проблемой)
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