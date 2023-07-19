США предоставят Украине $250 миллионов для поддержки фермеров

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во вторник объявила, что Украина получит дополнительные $250 миллионов в помощь фермерам, страдающим блокированием экспорта зерна после полномасштабного вторжения россии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters .

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Поддержка фермеров

В ходе визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще $250 миллионов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий россии, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи и оборудования для ГСЧС на $2,3 млн.