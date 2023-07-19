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19 июля 2023, 8:36 Читати українською

За год «зернового соглашения» Украина экспортировала более 33 миллионов тонн зерна в 45 стран — Шмыгаль

За почти год зерновой инициативы Украина экспортировала более 33 млн т зерна в 45 стран. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

За почти год зерновой инициативы Украина экспортировала более 33 млн т зерна в 45 стран.
Фото: kmu.gov.ua

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«С первых дней полномасштабной войны россия блокирует украинские черноморские порты. Благодаря трехстороннему соглашению с Турцией и ООН почти год действовала зерновая инициатива. За это время Украине удалось экспортировать более 33 млн тонн аграрной продукции в 45 стран», — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что для того, чтобы не допустить нового продовольственного кризиса, который пытается спровоцировать россия, срывая зерновое соглашение, Президент Украины Владимир Зеленский уже направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН.

«Мы предлагаем продолжить работу зерновой инициативы в трехстороннем формате. Это позволит спасти миллионы людей от голода и обеспечит мировую продовольственную безопасность», — сказал глава правительства.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

После этого президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу «зернового коридора» после того, как россия решила выйти из Черноморской зерновой инициативы.

В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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vovan9870
vovan9870
19 июля 2023, 10:02
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1) Скільки від цього експорту надійшло податків? 2) Чи збудовані зерносховища на випадок виникнення перешкод для експорту?
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