Главное за вторник: Банки переводят клиентов на роботов, в Польше более 25000 украинских бизнесов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Банки переводят клиентов на роботов, в Польше более 25000 украинских бизнесов

Банки переводят клиентов на роботов: до каких банков дозвониться посложнее

Украинцам становится все сложнее дозвониться «живому» менеджеру контакт-центра и получить от него консультацию. Остается полагаться на роботов и сайты банков. Причем, более «человечным» общение с банком вряд ли станет. Крупные банки планируют максимально переводить своих клиентов на роботизированных помощников и готовятся использовать технологию чата-GPT. Как это сказывается на уровне сервиса, разбирался Минфин.

Приватбанк и ZEN.COM запустили бесплатные переводы в Украину

Приватбанк и компания ZEN.COM с 18 июля 2023 года запустили сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка.

В Польше работают более 25 тысяч украинских бизнесов: кого ищут на работу

Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше, и их количество продолжает расти. Кого хотят снимать наши предприниматели и какие вакансии наиболее востребованы, рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Лилия Терещенко.

Минфин разместил на аукционе облигации на 5,7 миллиарда

На аукционе 18 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,72 млрд грн, что на 7,94 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 13,66 млрд грн.

Почему растет теневой обмен валют в Tik-Tok и соцсетях и какие несет угрозы

Для стабильности наличного курса Нацбанк координирует действия банков и обменных пунктов. Однако слишком строгие ограничения для последних могут вытолкнуть рынок в неконтролируемый черный сегмент, который уже начал активно развиваться. Какие изменения могут стать предохранителем такого сценария, «Минфину» рассказал партнер Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами