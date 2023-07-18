Главное за вторник: Банки переводят клиентов на роботов, в Польше более 25000 украинских бизнесов

Украинцам становится все сложнее дозвониться «живому» менеджеру контакт-центра и получить от него консультацию. Остается полагаться на роботов и сайты банков. Причем, более «человечным» общение с банком вряд ли станет. Крупные банки планируют максимально переводить своих клиентов на роботизированных помощников и готовятся использовать технологию чата-GPT. Как это сказывается на уровне сервиса, разбирался Минфин.

Приватбанк и ZEN.COM запустили бесплатные переводы в Украину

Приватбанк и компания ZEN.COM с 18 июля 2023 года запустили сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN ПриватБанка.

В Польше работают более 25 тысяч украинских бизнесов: кого ищут на работу

Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше, и их количество продолжает расти. Кого хотят снимать наши предприниматели и какие вакансии наиболее востребованы, рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Лилия Терещенко.

Минфин разместил на аукционе облигации на 5,7 миллиарда

На аукционе 18 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 5,72 млрд грн, что на 7,94 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 13,66 млрд грн.

Почему растет теневой обмен валют в Tik-Tok и соцсетях и какие несет угрозы

Для стабильности наличного курса Нацбанк координирует действия банков и обменных пунктов. Однако слишком строгие ограничения для последних могут вытолкнуть рынок в неконтролируемый черный сегмент, который уже начал активно развиваться. Какие изменения могут стать предохранителем такого сценария, «Минфину» рассказал партнер Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.