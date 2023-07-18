Binance сократит корпоративные привилегии для сотрудников — WSJ

Криптовалютная биржа Binance готовится урезать корпоративные привилегии для сотрудников, ссылаясь на снижение прибыли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С 19 июня компания прекратила предлагать определенные льготы, включая возмещение расходов на мобильную связь, фитнес и удаленную работу.

«Учитывая текущую рыночную среду и регуляторный климат, которые, к сожалению, привели к снижению прибыли, мы должны быть более осторожными с нашими расходами», — говорится в сообщении представителя Binance.

В компании также заявили, что в будущем возможны и дальнейшие сокращения.

Читайте также: Binance объявила о своем уходе с голландского рынка

Стоит отметить, что на собрании в честь шестой годовщины Binance глава компании Чанпэн Чжао заявил, что компания по-прежнему прибыльна и не испытывает никаких трудностей из-за иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним

«Минфин» писал, что по данным WSJ, за последние недели Binance сократила свыше 1000 работников. Представитель биржи подтвердил информацию, но отказался назвать конкретные цифры.