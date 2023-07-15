Binance уволила более 1000 сотрудников — WSJ

За последние недели крупнейшая криптовалютная биржа Binance сократила свыше 1000 сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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По данным WSJ, увольнения продолжаются, и компания может потерять до трети своего персонала примерно в 8000 человек.

Сокращения происходят по всему миру и, по словам бывших сотрудников биржи, в основном коснулись сервисов обслуживания клиентов.

Представитель Binance подтвердил изданию, что компания увольняет работников, но отказался назвать конкретные цифры.

«Поскольку мы готовимся к следующему крупному бычьему циклу, стало ясно, что нам нужно сосредоточиться на плотности талантов в организации. Это не оптимизация численности персонала, а скорее переоценка того, есть ли у нас специалисты с необходимыми навыками и опытом на ключевых ролях», — заявил он.

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Стоит отметить, что ранее Binance покинула группа топ-менеджеров. В числе ушедших: директор по стратегии Патрик Хиллманн, старший вице-президент по комплаенсу Стивен Кристи и главный юрисконсульт Хан Нг.