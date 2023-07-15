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15 июля 2023, 13:09 Читати українською

Binance уволила более 1000 сотрудников — WSJ

За последние недели крупнейшая криптовалютная биржа Binance сократила свыше 1000 сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

За последние недели крупнейшая криптовалютная биржа Binance сократила свыше 1000 сотрудников.
Фото: binance.com

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По данным WSJ, увольнения продолжаются, и компания может потерять до трети своего персонала примерно в 8000 человек.

Сокращения происходят по всему миру и, по словам бывших сотрудников биржи, в основном коснулись сервисов обслуживания клиентов.

Представитель Binance подтвердил изданию, что компания увольняет работников, но отказался назвать конкретные цифры.

«Поскольку мы готовимся к следующему крупному бычьему циклу, стало ясно, что нам нужно сосредоточиться на плотности талантов в организации. Это не оптимизация численности персонала, а скорее переоценка того, есть ли у нас специалисты с необходимыми навыками и опытом на ключевых ролях», — заявил он.

Читайте также: Binance объявила о своем уходе с голландского рынка

Стоит отметить, что ранее Binance покинула группа топ-менеджеров. В числе ушедших: директор по стратегии Патрик Хиллманн, старший вице-президент по комплаенсу Стивен Кристи и главный юрисконсульт Хан Нг.

Источник: Минфин
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