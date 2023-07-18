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18 июля 2023, 15:34 Читати українською

россия угрожает «рисками» в случае продления «зернового соглашения» без ее участия

В Кремле пригрозили «рисками» сторонам, которые отважатся на продление «зернового соглашения» без участия россии. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

В Кремле пригрозили «рисками» сторонам, которые отважатся на продление «зернового соглашения» без участия россии.
Фото: freepik.com

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Комментируя предложение Украины Турции продлить «зерновое соглашение» без участия рф, он отметил, что если будет что-то оформляться без россии, то эти риски должны учитываться.

«Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски», — отметил Песков.

По его словам, в этом вопросе Россия не может сказать, как и какие страны готовы на себя эти риски брать.

Напомним

Минфин писал, что Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским президентом Путиным о продлении «зернового соглашения».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Dafxf4300
Dafxf4300
18 июля 2023, 15:57
#
Как показала война в Украине международные организации абсолютно ничтожны и не стоят тех денег которые на них выделяют.Страна-терорист блокирует судоходство, взрывает плотины и реакций ноль…
+
0
shabash
shabash
18 июля 2023, 16:33
#
Ещё и газопроводы свои взрывает и мосты :-D
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