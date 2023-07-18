Рынок труда: каким специалистам в Украине больше платят

Из-за полномасштабной войны многие украинцы столкнулись с уменьшением зарплаты или потерей работы. Впрочем, есть сферы, где заработная плата даже сегодня высока. Да, в Украине на рынке труда появляется много предложений работы с высоким доходом, и не только в ИТ-сфере. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

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В частности, в разных сферах самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тысяч гривен.

Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:

менеджеров по развитию, автоэлектриков — 28 тысяч гривен;

курьеров с авто — 29 тысяч гривен;

дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров — 30 тысяч гривен;

координаторов по сбыту — 31 тысяча гривен;

3D-визуализаторов — 31,5 тысячи гривен;

риелторов, рихтовщиков — 32,5 тысячи гривен;

бизнес-аналитиков — 34 тысячи гривен;

менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов — 35 тысяч гривен;

водителей-международников — 40 тысяч гривен;

медиабайеров — 55 тысяч гривен;

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Кому платят меньше всего

Кроме того, чтобы лучше ориентироваться в зарплатах, исследователи рассказали, у кого сейчас минимальные зарплаты. Получат зарплату в размере 7−10 тысяч гривен сегодня: