Из-за полномасштабной войны многие украинцы столкнулись с уменьшением зарплаты или потерей работы. Впрочем, есть сферы, где заработная плата даже сегодня высока. Да, в Украине на рынке труда появляется много предложений работы с высоким доходом, и не только в ИТ-сфере. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.
Рынок труда: каким специалистам в Украине больше платят
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В частности, в разных сферах самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тысяч гривен.
Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:
- менеджеров по развитию, автоэлектриков — 28 тысяч гривен;
- курьеров с авто — 29 тысяч гривен;
- дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров — 30 тысяч гривен;
- координаторов по сбыту — 31 тысяча гривен;
- 3D-визуализаторов — 31,5 тысячи гривен;
- риелторов, рихтовщиков — 32,5 тысячи гривен;
- бизнес-аналитиков — 34 тысячи гривен;
- менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов — 35 тысяч гривен;
- водителей-международников — 40 тысяч гривен;
- медиабайеров — 55 тысяч гривен;
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Кому платят меньше всего
Кроме того, чтобы лучше ориентироваться в зарплатах, исследователи рассказали, у кого сейчас минимальные зарплаты. Получат зарплату в размере 7−10 тысяч гривен сегодня:
- уборщиков;
- санитаров;
- консьержей;
- портье;
- посудомоечников.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
.лучше вообще не работать чем работать за копейки!!!