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18 июля 2023, 12:52 Читати українською

Рынок труда: каким специалистам в Украине больше платят

Из-за полномасштабной войны многие украинцы столкнулись с уменьшением зарплаты или потерей работы. Впрочем, есть сферы, где заработная плата даже сегодня высока. Да, в Украине на рынке труда появляется много предложений работы с высоким доходом, и не только в ИТ-сфере. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

Из-за полномасштабной войны многие украинцы столкнулись с уменьшением зарплаты или потерей работы.
Фото: buchachmiskrada.gov.ua

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В частности, в разных сферах самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тысяч гривен.

Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:

  • менеджеров по развитию, автоэлектриков — 28 тысяч гривен;
  • курьеров с авто — 29 тысяч гривен;
  • дизелистов, автомехаников, технологов по мебели, региональных менеджеров — 30 тысяч гривен;
  • координаторов по сбыту — 31 тысяча гривен;
  • 3D-визуализаторов — 31,5 тысячи гривен;
  • риелторов, рихтовщиков — 32,5 тысячи гривен;
  • бизнес-аналитиков — 34 тысячи гривен;
  • менеджеров по работе с супермаркетами, эндодонтистов — 35 тысяч гривен;
  • водителей-международников — 40 тысяч гривен;
  • медиабайеров — 55 тысяч гривен;

Хорошие зарплаты и кадровые риски: рынок труда транспорта и логистики восстановился на 71%

Кому платят меньше всего

Кроме того, чтобы лучше ориентироваться в зарплатах, исследователи рассказали, у кого сейчас минимальные зарплаты. Получат зарплату в размере 7−10 тысяч гривен сегодня:
  • уборщиков;
  • санитаров;
  • консьержей;
  • портье;
  • посудомоечников.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
matroskin
matroskin
18 июля 2023, 13:39
#
Всі перелічені «спеціальності» передбачають «сдєльну» оплату праці, а вказані з/п є скоріш припущенням роботодавця, причому максимальним.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2023, 14:03
#
Идите работайте… особенно .водитель дальнобойщик за 40 т гривен!!! Еще про таксистов расскажите с зарплатой 30 т гривен!
.лучше вообще не работать чем работать за копейки!!!
+
+15
Dmytro13
Dmytro13
18 июля 2023, 15:31
#
А шо мало шановний?!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2023, 15:44
#
Ну так если тебя устраивает иди и работай.
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