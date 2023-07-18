Новая почта откроет около 10 отделений в Германии к концу лета

Группа компаний «Новая почта» планирует открыть до конца лета 2023 около 10 отделений в пяти городах Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Новые отделения

«До конца лета мы планируем открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и т. д. », — заявил СЕО Nova Post в Германии Сергей Симонов.

Компания также активно проводит переговоры с местным партнером по расширению покрытия доставки в Германии за счет 7,5 тыс. пунктов выдачи по всей стране.

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Напомним

Как писал «Минфин», Новая почта стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Компания открыла там второе отделение Nova Post в Германии.

Первое отделение Nova Post в Германии открыто в Берлине 30 июня. Чаще украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги.