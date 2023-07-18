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18 июля 2023, 8:38 Читати українською

По программе «єВідновлення» уже выплатили почти 150 миллионов гривен

По программе «єВідновлення» украинцы получили 149 миллионов гривен на ремонт поврежденных домов. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет «Укринформ».

По программе «єВідновлення» украинцы получили 149 миллионов гривен на ремонт поврежденных домов.
Фото: ukrinform.ua

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Программа «єВідновлення»

«1839 наших граждан получили средства по программе «єВідновлення». Программа стартовала 10 мая. Она набирает обороты. На сегодняшний день уже более 149 миллионов гривен получили люди для того, чтобы проводить ремонты своей квартиры», — сказала Шуляк.

Она отметила, что на местах создано 512 комиссий. Депутат подчеркнула, что от того, как быстро будут работать комиссии, будет зависеть результат — сколько людей получат компенсацию.

«Мы понимаем, что не все общества создали соответствующие комиссии. Поэтому мы оказываем максимальную информационную и организационную поддержку, чтобы именно местные власти быстрее работали для того, чтобы люди получали свои компенсации», — подчеркнула Шуляк.

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По ее словам, программа «єВідновлення» имеет ограничения — на ремонт поврежденного жилья можно получить не более 200 тысяч гривен.

Шуляк напомнила, что следующим шагом государства будет запуск программы компенсаций, которая касается возмещения за полностью уничтоженное имущество и ремонт тех домов, которые имеют повреждения более чем на 200 тысяч гривен.

Кроме того, депутат сообщила, что у людей, получающих компенсацию по программе «єВідновлення», будет ровно 12 месяцев для того, чтобы воспользоваться ею. Эти средства можно потратить либо на приобретение строительных материалов, либо на приобретение строительных работ. Если человек в течение 12 месяцев не тратит эти средства, они будут возвращены в государственный бюджет и их получит другой человек.

У государства есть соответствующие средства, они сформированы в фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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«Этот фонд был создан еще в прошлом году. В нем было сформировано более 60 миллиардов гривен», — сказала она.

Также Шуляк отметила, что лидерами среди наибольшего количества поданных заявок Харьковская, Киевская, Херсонская, Донецкая и Николаевская области.

Как сообщалось, в рамках программы «єВідновлення» украинцы подали более 25 тысяч заявлений на ремонт поврежденных домов.

Источник: Минфин
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