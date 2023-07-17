Зеленский предложил продолжить работу «зернового коридора» без россии

Президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу «зернового коридора» после того, как россия решила выйти из Черноморской зерновой инициативы, об этом он заявил в интервью африканским журналистам, сообщает его спикер Сергей Никифоров.

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Поставки без рф

«Даже без россии нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна», — сказал он.

Зеленский напомнил, что было два соглашения: одно между Украиной, Турцией и ООН, а другое — между россией, Турцией и ООН. «Поэтому когда россия говорит, что она останавливает, — она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутеррешем и президентом Эрдоганом, не с нами», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что у Украины не было никаких договоренностей с россией.

«Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел после официального сигнала рф, подготовить наши официальные сигналы в ООН и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», — сообщил он.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

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В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.