«Выход россии из «зернового соглашения»: Мировые цены на пшеницу выросли

Стоимость фьючерсов на пшеницу на Чикагской бирже выросла на 4,2% после того, как россия объявила о приостановлении действия «Черноморской зерновой инициативы». Об этом пишет Bloomberg .

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Действие «зернового соглашения»

За год ее действия «зерновое соглашение» обеспечило безопасный экспорт почти 33 миллионов тонн украинского зерна, что помогло снизить мировые цены с рекордных уровней, достигнутых после вторжения россии в Украину.

Как изменились цены на европейском рынке

Европейские фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 2%.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков заявил об остановке действия «зернового соглашения».

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В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.