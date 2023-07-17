Тысячи российских чиновников и госслужащих вынуждены будут отказаться от iPhone и другой продукции Apple из-за запрета власти. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
В россии госслужащим запретили использовать продукцию Apple
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Запрет на Apple
Министерство торговли рф заявило, что с понедельника, 17 июля, оно запретит любое использование iPhone «в рабочих целях». Министерство цифрового развития, а также «ростех», государственная компания, находящаяся под санкциями Запада за поставку российской военной техники в Украину, заявили, что последуют этому примеру или уже ввели запреты.
Запрет на использование iPhone, планшетов iPad и других устройств Apple в министерствах и ведомствах россии отражает беспокойство кремля и Федеральной службы безопасности по поводу шпионской деятельности американских спецслужб.
«Силовики в министерствах — это сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, например, заместителей министров, — заявили, что айфоны больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативу», — сказал источник.
Подобные запреты уже действуют или будут введены в министерствах финансов и энергетики и других государственных органах, добавил источник.
Представитель «ростеха» сообщил Financial Times, что ограничения распространяются на все устройства Apple. Но их использование в личных целях все же разрешено.
«Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет», — добавил информатор, близкий к министерству.
Напомним
В марте кремль приказал сотрудникам, участвующим в подготовке к президентским выборам в россии в 2024 году, прекратить использование iPhone от Apple из-за опасений, что устройства уязвимы для западных спецслужб.
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