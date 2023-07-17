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17 июля 2023, 12:03 Читати українською

В россии госслужащим запретили использовать продукцию Apple

Тысячи российских чиновников и госслужащих вынуждены будут отказаться от iPhone и другой продукции Apple из-за запрета власти. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

Тысячи российских чиновников и госслужащих вынуждены будут отказаться от iPhone и другой продукции Apple из-за запрета власти.

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Запрет на Apple

Министерство торговли рф заявило, что с понедельника, 17 июля, оно запретит любое использование iPhone «в рабочих целях». Министерство цифрового развития, а также «ростех», государственная компания, находящаяся под санкциями Запада за поставку российской военной техники в Украину, заявили, что последуют этому примеру или уже ввели запреты.

Запрет на использование iPhone, планшетов iPad и других устройств Apple в министерствах и ведомствах россии отражает беспокойство кремля и Федеральной службы безопасности по поводу шпионской деятельности американских спецслужб.

«Силовики в министерствах — это сотрудники ФСБ, занимающие гражданские должности, например, заместителей министров, — заявили, что айфоны больше не считаются безопасными и что нужно искать альтернативу», — сказал источник.

Подобные запреты уже действуют или будут введены в министерствах финансов и энергетики и других государственных органах, добавил источник.

Представитель «ростеха» сообщил Financial Times, что ограничения распространяются на все устройства Apple. Но их использование в личных целях все же разрешено.

«Все жалуются, что это неудобно и приходится носить с собой еще один телефон или планшет», — добавил информатор, близкий к министерству.

Напомним

В марте кремль приказал сотрудникам, участвующим в подготовке к президентским выборам в россии в 2024 году, прекратить использование iPhone от Apple из-за опасений, что устройства уязвимы для западных спецслужб.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Abramon
Abramon
17 июля 2023, 12:08
#
«А вот єто обідно» — це сильна санкція! Бідолахи Китай їхнє все.
+
0
bonv
bonv
17 июля 2023, 12:32
#
На дротові нехай переходять…:)
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