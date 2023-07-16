Первый Cybertruck от Tesla сошел с конвейера

Компания Tesla по прошествии двух лет задержки построила свой первый пикап Cybertruck на заводе по производству электромобилей в Остине, штат Техас. Об этом сообщила компания в Twitter.

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Что известно

«Первый Cybertruck, построенный на Giga Texas (завод Tesla в Остине, штат Техас — ред.)», — написали в компании, добавив фото нового пикапа вместе с работниками.

First Cybertruck строительство в Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) 15 July 2023

Основатель Tesla Илон Маск представил пикап в 2019 году. С тех пор компания отодвинула сроки производства и в прошлом году Маск назвал дефицит поставщиков компонентов причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Запуск Cybertruck может сделать Tesla участником электромобилей в одном из самых прибыльных сегментов рынка США и станет конкурентом электрических пикапов от Ford Motor (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O), оба из которых выпустили модели в пока ограниченном количестве.