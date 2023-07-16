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16 июля 2023, 16:24 Читати українською

Первый Cybertruck от Tesla сошел с конвейера

Компания Tesla по прошествии двух лет задержки построила свой первый пикап Cybertruck на заводе по производству электромобилей в Остине, штат Техас. Об этом сообщила компания в Twitter.

Компания Tesla по прошествии двух лет задержки построила свой первый пикап Cybertruck на заводе по производству электромобилей в Остине, штат Техас.

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Что известно

«Первый Cybertruck, построенный на Giga Texas (завод Tesla в Остине, штат Техас — ред.)», — написали в компании, добавив фото нового пикапа вместе с работниками.

Основатель Tesla Илон Маск представил пикап в 2019 году. С тех пор компания отодвинула сроки производства и в прошлом году Маск назвал дефицит поставщиков компонентов причиной переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Запуск Cybertruck может сделать Tesla участником электромобилей в одном из самых прибыльных сегментов рынка США и станет конкурентом электрических пикапов от Ford Motor (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O), оба из которых выпустили модели в пока ограниченном количестве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
mphet26
mphet26
16 июля 2023, 16:51
#
Дизайн убогий, а других особенностей там нет.
Спорю на 40 грывень, что это корыто помелькает в рекламе пол года и пропадёт.
+
0
bonv
bonv
16 июля 2023, 17:11
#
Жесть… не мій дизайн:)
+
0
bonv
bonv
16 июля 2023, 17:49
#
Зубило:))
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