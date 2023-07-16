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16 июля 2023, 15:30 Читати українською

Холдинг Баффета получит $1 миллиард прибыли от сделки Microsoft и Activision

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получит $1 млрд прибыли после победы компании Microsoft в суде против Федеральной торговой комиссии США (FTC). В результате победы Microsoft получит право на приобретение Activision Blizzard за $68,7 млрд. Эту информацию сообщает Business Insider.

Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получит $1 млрд прибыли после победы компании Microsoft в суде против Федеральной торговой комиссии США (FTC).

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Компания Уоррена Баффета получит $1 млрд, если Microsoft сможет закрыть сделку и предложит холдингу выкупить его долю в Activision в размере $95 за акцию, подсчитали в Insider.

Однако Berkshire Hathaway должна сохранить свою долю в Activision Blizzard на уровне, который она имела на конец первого квартала — $4,2 млрд.

Предыстория

11 июля окружной суд США Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии о судебном запрете на сделку. Судья в своем решении написала, что антимонопольный регулятор не смог предоставить убедительных доказательств того, что покупка Activision Blizzard может значительно подорвать конкуренцию в игровой индустрии.

Читайте: Microsoft выиграла суд и может продолжить поглощение Activision Blizzard

Впервые холдинг приобрел 14,6 млн акций Activision в феврале 2022 года при средней цене около $77−78 за акцию.

Однако после начала сделки между компаниями Berkshire Hathaway увеличила свои позиции на 49,7 млн акций в первом квартале 2022 года при средней расчетной цене $72,96 за акцию, отмечает Bussines Insider.

В конечном итоге холдинг увеличил свою долю в Activision до 68,4 млн акций во втором квартале 2022 года, однако позже конгломерат сократил свои позиции до 49,7 млн акций.

Источник: Минфин
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