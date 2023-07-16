Холдинг Баффета получит $1 миллиард прибыли от сделки Microsoft и Activision

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Компания Уоррена Баффета получит $1 млрд, если Microsoft сможет закрыть сделку и предложит холдингу выкупить его долю в Activision в размере $95 за акцию, подсчитали в Insider.

Однако Berkshire Hathaway должна сохранить свою долю в Activision Blizzard на уровне, который она имела на конец первого квартала — $4,2 млрд.

Предыстория

11 июля окружной суд США Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии о судебном запрете на сделку. Судья в своем решении написала, что антимонопольный регулятор не смог предоставить убедительных доказательств того, что покупка Activision Blizzard может значительно подорвать конкуренцию в игровой индустрии. Читайте: Microsoft выиграла суд и может продолжить поглощение Activision Blizzard