Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получит $1 млрд прибыли после победы компании Microsoft в суде против Федеральной торговой комиссии США (FTC). В результате победы Microsoft получит право на приобретение Activision Blizzard за $68,7 млрд. Эту информацию сообщает Business Insider.
Холдинг Баффета получит $1 миллиард прибыли от сделки Microsoft и Activision
Компания Уоррена Баффета получит $1 млрд, если Microsoft сможет закрыть сделку и предложит холдингу выкупить его долю в Activision в размере $95 за акцию, подсчитали в Insider.
Однако Berkshire Hathaway должна сохранить свою долю в Activision Blizzard на уровне, который она имела на конец первого квартала — $4,2 млрд.
Предыстория
11 июля окружной суд США Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство Федеральной торговой комиссии о судебном запрете на сделку. Судья в своем решении написала, что антимонопольный регулятор не смог предоставить убедительных доказательств того, что покупка Activision Blizzard может значительно подорвать конкуренцию в игровой индустрии.
Читайте: Microsoft выиграла суд и может продолжить поглощение Activision Blizzard
Впервые холдинг приобрел 14,6 млн акций Activision в феврале 2022 года при средней цене около $77−78 за акцию.
Однако после начала сделки между компаниями Berkshire Hathaway увеличила свои позиции на 49,7 млн акций в первом квартале 2022 года при средней расчетной цене $72,96 за акцию, отмечает Bussines Insider.
В конечном итоге холдинг увеличил свою долю в Activision до 68,4 млн акций во втором квартале 2022 года, однако позже конгломерат сократил свои позиции до 49,7 млн акций.
Комментарии