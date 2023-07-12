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12 июля 2023, 12:00 Читати українською

Microsoft выиграла суд и может продолжить поглощение Activision Blizzard

Microsoft добилась отмены запрета на приобретение издателя игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Microsoft добилась отмены запрета на приобретение издателя игр Activision Blizzard за $68,7 млрд.
Фото: wikipedia.org

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Microsoft может попытаться закрыть слияние с Activision до предельного срока 18 июля, но при условии соглашения с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).

В свою очередь CMA заявило, что готово оценить предложения от Microsoft и согласилось оставить рассмотрение апелляции компаний в Апелляционном трибунале по конкуренции.

Рост акций Activision

На фоне новости акции Activision выросли на 11% до $91,57, а Microsoft подешевели на 0,3%.

Что говорит регулятор

«Мы разочарованы таким результатом, учитывая явную угрозу, которую это слияние составляет для открытой конкуренции в сфере облачных игр, подписных сервисов и консолей. В ближайшие дни мы объявим о следующем шаге по продолжению борьбы за сохранение конкуренции и защиту потребителей», — заявил представитель Федеральной торговой комиссии (FTC) Дуглас Фаррар.

Позиция Microsoft и Activision Blizzard

Представители компаний заявили, что не намерены ограничивать доступ к играм, включая популярную серию Call of Duty, для владельцев других консолей.

Предыстория

16 мая Microsoft получила от Еврокомиссии одобрение соглашения о приобретении компании Activision Blizzard.

27 апреля Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) заблокировало соглашение американской компании Microsoft о покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard.

18 января 2022 года корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.

Источник: Минфин
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