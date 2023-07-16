Нафтогаз пообещал не повышать тарифы на газ для населения в ближайшую зиму. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что будет с тарифом

«Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ продлила действие тарифного плана „Фиксированный“ до 1 мая 2024 года. Его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС)», — говорится в сообщении.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.