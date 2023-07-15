НБУ вводит в обращение новые банкноты номиналом 1000 гривен (фото)

Национальный банк с 20 июля 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 — с подписью главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Новые купюры вводятся в обращение в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения на замену изношенных и поврежденных банкнот.

«Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины», — заявили в Нацбанке.

Напомним

Согласно законодательству Украины на банкнотах, которые вводятся в обращение внутри планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка. Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.

НБУ ввел купюру номиналом в 1 000 гривен в октябре 2019 года. Это самый высокий номинал купюры в Украине.

«Минфин» писал, что с 25 апреля НБУ выпустил в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью главы Нацбанка Андрея Пышного.