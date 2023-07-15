Нацбанк продолжает уменьшать продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 10 по 14 июля, купил на межбанковском валютном рынке $0,86 млн и продал $401,58 млн. Чистая продажа валюты составила $400,72 млн против $471,85 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $71,13 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $185,42 млн;

продал $13 335,95 млн.

Чистая продажа валюты составила $13 150,53 млн.

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