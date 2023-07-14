Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить «зерновое соглашение». Кремль это отрицает

Президент Турции Таип Эрдоган заявил, что договорился с президентом рф Владимиром Путиным о продлении «зернового соглашения», разрешающего экспорт украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает Reuters.

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В разговоре с журналистами Эрдоган отметил, что надеется на продление соглашения, срок действия которого истекает 17 июля, благодаря усилиям ООН и Турции.

Представитель Еврокомиссии накануне сообщил агентству, что ЕС помогает ООН и Турции в усилиях продлить «зерновое соглашение» и открыто для «изучения всех решений».

Эрдоган также рассказал, что Анкара планирует принять Путина с визитом в августе.

«Анкара и Москва придерживаются единого мнения по продлению «зернового соглашения», — цитирует Эрдогана турецкое информагентство Anadolu.

Реакция Кремля

Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу заявил, что никаких заявлений, касающихся продления «зернового соглашения», с российской стороны не было.

«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — сказал Песков.

«Зерновое соглашение»

С начала полномасштабной войны России против Украины страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с Россией и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В последнее время представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать «зерновое соглашение», которое истекает 17 июля.