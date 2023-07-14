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14 июля 2023, 18:16 Читати українською

Правительство планирует повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики и торговли разработало проект правительственного постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий проект вынесен на обсуждение на сайте министерства.

Министерство экономики и торговли разработало проект правительственного постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.
Фото: pixabay.com

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В пояснительной записке к документу названы главные факторы, по которым необходимо повысить минимальные цены на некоторый алкоголь:

  • изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т. п.),
  • изменение с 1 марта 2022 г. ставок акцизного налога на алкогольные напитки.

«Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», — говорится в пояснительной записке.

В проекте предложено повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков:

  • на водку и ликероводочные изделия повысить — на 13%,
  • на виски, ром и джин — на 25%,
  • на коньяк (бренди) — на 11−12%.
  • на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина — на 62%;
  • на сидр, пери, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% об. единиц этилового спирта — на 61−71%;
  • на вина игристые и газированные винные напитки — на 28%.
  • на винодельческую продукцию (кроме сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта) в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box — будет определяться как производное от утвержденной минимальной цены на соответствующую продукцию в стеклянной таре с коэффициентом 0,85.

Отмечается, что размер минимальных цен рассчитывался по планируемым показателям 2023 года, определенным по отчетным данным участников рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+28
Olimpiec
Olimpiec
14 июля 2023, 18:37
#
Вино на 62%? чего мелочатся, на 620% Норм лоббирование
+
0
Ranet
Ranet
14 июля 2023, 18:44
#
Пивные разливайки до сих пор под Аваковым?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июля 2023, 18:49
#
Уже нет.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 июля 2023, 18:50
#
Значит подорожает сахар и дрожи.
Будем пить самогон.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 июля 2023, 19:18
#
«на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина — на 62%;» — с ума сошли!!!
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