Правительство планирует повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики и торговли разработало проект правительственного постановления о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Соответствующий проект вынесен на обсуждение на сайте министерства.

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В пояснительной записке к документу названы главные факторы, по которым необходимо повысить минимальные цены на некоторый алкоголь:

изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т. п. ),

), изменение с 1 марта 2022 г. ставок акцизного налога на алкогольные напитки.

«Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», — говорится в пояснительной записке.

В проекте предложено повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков:

на водку и ликероводочные изделия повысить — на 13%,

на виски, ром и джин — на 25%,

на коньяк (бренди) — на 11−12%.

на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина — на 62%;

на сидр, пери, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% об. единиц этилового спирта — на 61−71%;

на вина игристые и газированные винные напитки — на 28%.

на винодельческую продукцию (кроме сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта) в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box — будет определяться как производное от утвержденной минимальной цены на соответствующую продукцию в стеклянной таре с коэффициентом 0,85.

Отмечается, что размер минимальных цен рассчитывался по планируемым показателям 2023 года, определенным по отчетным данным участников рынка.