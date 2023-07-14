Стоимость Ethereum впервые с мая превысила $2000

В ночь на 14 июля котировки второй по капитализации криптовалюты превысили уровень $2000 впервые с мая 2023 года.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным coinmarketcap, сегодня цена Ethereum составляет $2008. За сутки актив подорожал на 7,44% а за неделю — на 8,25%.

Биткоин за сутки прибавил 3,45%, а за неделю — 4,09%. Сейчас стоимость первой криптовалюты составляет $31 375.

Стоит отметить, что огромный рост за сутки продемонстрировал XRP (+67,39%) от Ripple на фоне новостей о том, что калифорнийская блокчейн-компания выиграла дело против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Суд Южного округа Нью-Йорка пришел к выводу, что программные продажи и прочие распределения токена XRP от Ripple не представляют собой предложение и реализацию инвестиционных контрактов.

Глава Ripple Брэд Гарлингхаус выразил оптимизм касательно будущих криптоинноваций в США.

Напомним

«Минфин» писал о том, что глава отдела исследований криптофинансового сервиса Matrixport Маркус Тилен считает, что цена биткоина может преодолеть отметку в $125 000 до конца следующего года.