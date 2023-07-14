Первый спотовый биткоин-ETF в Европе, в США оштрафовали биржу Digitex на $15 млн: что нового на рынке криптовалют

В США оштрафовали криптобиржу Digitex на $15 млн за работу без лицензии

Федеральный суд США обязал криптобиржу Digitex Futures и ее основателя Адама Тодда выплатить $15 млн штрафа по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая обвиняет компанию в мошенничестве и деятельности без лицензии.

Регулятор отметил, что криптобиржа стремилась манипулировать ценой нативного токена DGTX, нелегально предлагала фьючерсные контракты и не прошла регистрацию в ведомстве.

CFTC также обвинила Тодда в том, что тот манипулировал ценой токена, искусственно завышая ее с помощью специальных ботов. Суд своим решением запретил деятельность Digitex и связанных с нею компаний.

В CFTC добавили, что постановления, касающиеся выплат жертвам, очевидно, будут исполнены не полностью, поскольку у правонарушителей может не оказаться необходимых средств или активов.

В июле будет запущен первый спотовый биткоин-ETF в Европе — Financial Times

Британская компания Jacobi Asset Management в июле зарегистрирует первый в Европе торгуемый на бирже фонд (ETF) на базе первой криптовалюты. Об этом сообщает Financial Times.

Фирма получила одобрение от Гернсийской комиссии по финансовым услугам на запуск продукта еще в октябре 2021 года. Согласно планам Jacobi, биткоин-ETF должен был появиться в июле 2022 года, но из-за краха Terra его отложили.

Компания также получила листинг своего инструмента на фондовой бирже Euronext в Амстердаме.

Сейчас представители Jacobi заявили, что с прошлого лета спрос сильно изменился. До настоящего момента все торгуемые на фондовом рынке Европы цифровые активы были представлены в виде биржевых нот (ETN).

В прошлом году соучредитель и главный операционный директор Jacobi Питер Лейн заявил, что эмитенты структурированных облигаций виновны в неправильном использовании термина ETF, чтобы скрыть «риски, присущие инвестированию в ETN».

По его мнению, торгуемые на бирже фонды более безопасны, поскольку не позволяют использовать кредитное плечо.

По данным издания, общий объем заблокированных в европейских криптовалютных биржевых продуктах средств составляет 4,3 млрд евро. Показатель достигал пика в конце 2021 года на уровне 10,5 млрд евро.

Ripple выиграла дело против SEC

Суд Южного округа Нью-Йорка пришел к выводу, что программные продажи и прочие распределения токена XRP от Ripple не представляют собой предложение и реализацию инвестиционных контрактов.

Судья Аналиса Торрес вынесла решение в пользу калифорнийской блокчейн-компании в рамках процесса, длившегося с 2020 года.

В поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) иске утверждалось, что в течение семи лет Ripple продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP розничным инвесторам.

Однако, согласно решению суда, реализация монет крупным игрокам индустрии нарушала законы США о ценных бумагах.

«Ходатайство SEC о вынесении решения в порядке упрощенного производства удовлетворено в связи с институциональными продажами», — говорится в судебных документах.

Глава Ripple Брэд Гарлингхаус выразил оптимизм касательно будущих криптоинноваций в США.

«В декабре 2020 года мы заявили, что на правильной стороне закона и останемся на правильной стороне истории», — написал он в Twitter.

Binance Labs инвестировала $15 млн в игровой Web3-проект Xterio

Венчурное подразделение криптобиржи Binance объявило об инвестициях в размере $15 млн в гейминговую Web3-платформу и издателя Xterio.

Швейцарская компания занимается разработкой Free-to-play и ончейн-игр. Полученные средства команда направит на развитие экосистемы, запуск новых проектов и интеграцию в них технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Это значительное капиталовложение подтверждает долгосрочный взгляд Binance Labs на Web3-игры и признает Xterio первоклассной игровой платформой мирового уровня. Инвестиции партнера расширяют наши возможности по созданию трансформативного токена и высококачественных игр», — заявил соучредитель проекта Майкл Тонг.

В рамках партнерства Binance будет поддерживать рост стартапа, а также интегрирует нативный токен платформы в BNB Chain.

Сейчас Xterio работает над ИИ-генератором игровых моделей и «движком эмоций для искусственного интеллекта».

Команда стартапа ранее работала в игровых студиях и издательствах, включая FunPlus, Ubisoft, Krafton, Jam City, NetEase и других. Среди проектов Xterio — стратегия Age of Dino и онлайн-RPG Overworld.