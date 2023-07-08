Стоимость биткоина достигнет $125 000 к концу 2024 года — Matrixport

Цена биткоина может преодолеть отметку в $125 000 до конца следующего года. Об этом CoinDesk заявил глава отдела исследований криптофинансового сервиса Matrixport Маркус Тилен.

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«22 июня биткоин достиг нового годового максимума. Этот сигнал исторически указывал на завершение медвежьих и начало бычьих рынков», — отметил эксперт.

Рост биткоина

По его словам, стоимость первой криптовалюты может взлететь на 123% за 12 месяцев и на 310% за полтора года. При таком росте актив подорожает до $65 539 и $125 731 соответственно.

Прогноз основан на средней доходности аналогичных сигналов в прошлом: в августе 2012, декабре 2015, мае 2019 и августе 2020 года. Первый случай с ростом на 5285% за 18 месяцев Тилен умышленно игнорирует, называя его «эпическим» и «непропорциональным».

Сегодня, 8 июля, по данным coinmarketcap, стоимость биткоина колеблется в пределах $30 260. За последнюю неделю цена первой криптовалюты практически не менялась.